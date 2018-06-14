В Македонии прошли многотысячные протесты из-за переименования страны

В столице Македонии у здания парламента прошла акция протеста против изменения названия страны по договору с Грецией.

Об этом сообщает Радио Slobodna Evropa.

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Участники акции пели патриотические песни и скандировали лозунги "Отставка Заева" и "Мы не принимаем это название". Среди демонстрантов была большая группа лиц в масках. Некоторые из них бросали в полицейских бутылки и камни.

Официального организатора в акции не было, но в соцсетях несколько националистических групп призвали к протестам, и среди них наиболее активными были призывы группы Всемакедонского национального совета.

Через 2 часа демонстранты начали покидать площадь перед парламентом.

Напомним, 12 июня Премьер-министр Греции Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией о новом названии этой страны. Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны.