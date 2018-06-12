Премьер Македонии озвучил новое название страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев, заявил, что теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

Об этом сообщает македонская редакция "Радио Свобода".

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"Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение ... Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного употребления", – заявил он.

Нема веќе ФИРОМ. Нема веќе меѓународни договори во кои се избегнува македонскиот јазик. Решаваме вековно прашање. Свои сме на своето и тоа конечно e признато од сите наши соседи, од Република Грција и од меѓународната заедница. — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 12 червня 2018 р.

В Twitter политик добавил, что данное решение признано Грецией и международным сообществом.

"Больше нет БЮРМ, больше нет международных соглашений, в которых не допускалась бы македонский язык. Мы решаем вечный вопрос. Мы сами себе, и это окончательно признают все наши соседи, Греческая Республика и международное сообщество", – написал он.

Решение многолетней дискуссии поприветствовал президент Европарламента Дональд Туск.

Напомним, 12 июня Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.

Почему Македония решила изменить название?

Греция блокирует евроатлантические планы македонцев, потому что считает, что Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции. Греческий регион Македония – больной вопрос для страны, так 4 февраля, десятки тысяч людей вышли на главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией.