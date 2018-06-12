00:55
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 16°C
  • четвер
    25°C 15°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
  • субота
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін розхвилювався. Головне багатство росіян
Вєсті Кремля
22:43, 12 червня
Вєсті.UA. Атака дронів. Покарання за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:13, 12 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Прем’єр Македонії озвучив нову назву країни

1152 Читать новость на русском
Республіка Північна Македонія.
Республіка Північна Македонія. / УНІАН

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, заявив, що тепер країна називатиметься Республіка Північна Македонія.

Про це повідомляє македонська редакція "Радіо Свобода".

Читайте також: Главу МЗС Греції звинуватили у державній зраді через переговори щодо зміни назви Македонії

"Шановні співгромадяни, у нас є історичне рішення ... Назва Республіка Північна Македонія з перекладом на всі мови для повсюдного вжитку", – заявив він.

У Twitter політик додав, що дане рішення визнане Грецією та міжнародною спільнотою.

"Більше немає КЮРМ, більше немає міжнародних угод, в яких не допускалася б македонська мова. Ми вирішуємо вікове питання. Ми самі собі, і це остаточно визнають всі наші сусіди, Грецька Республіка та міжнародна спільнота", – написав він.

Вирішення багаторічної дискусії привітав президент Європарламенту Дональд Туск.

Нагадаємо, 12 червня Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни.

Чому Македонія вирішила змінити назву? Греція блокує євроатлантичні плани македонців, бо вважає, що Македонія привласнила собі ім'я одного з північних регіонів Греції. Грецький регіон Македонія – болюче питання для країни, так 4 лютого, десятки тисяч людей вийшли на головну площу столиці Греції, протестуючи проти того, що держава Македонія називається Македонією.

Теги: Новини політики Дональд Туск Македонія Греція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 червня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 1086
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
12 червня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 559
Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
12 червня, 12:00 Технології iSensoric від Siemens Побутова Техніка – нова епоха в розвитку пральних машин
Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
12 червня, 19:01 Політ не дозволено: навіщо обмежили безпілотники і чому це важливо
Яніна Ткачук 1523
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
12 червня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 269
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук