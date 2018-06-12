Прем’єр Македонії озвучив нову назву країни
Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, заявив, що тепер країна називатиметься Республіка Північна Македонія.
Про це повідомляє македонська редакція "Радіо Свобода".
Читайте також: Главу МЗС Греції звинуватили у державній зраді через переговори щодо зміни назви Македонії
"Шановні співгромадяни, у нас є історичне рішення ... Назва Республіка Північна Македонія з перекладом на всі мови для повсюдного вжитку", – заявив він.
У Twitter політик додав, що дане рішення визнане Грецією та міжнародною спільнотою.
"Більше немає КЮРМ, більше немає міжнародних угод, в яких не допускалася б македонська мова. Ми вирішуємо вікове питання. Ми самі собі, і це остаточно визнають всі наші сусіди, Грецька Республіка та міжнародна спільнота", – написав він.
Вирішення багаторічної дискусії привітав президент Європарламенту Дональд Туск.
Нагадаємо, 12 червня Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни.
Чому Македонія вирішила змінити назву? Греція блокує євроатлантичні плани македонців, бо вважає, що Македонія привласнила собі ім'я одного з північних регіонів Греції. Грецький регіон Македонія – болюче питання для країни, так 4 лютого, десятки тисяч людей вийшли на головну площу столиці Греції, протестуючи проти того, що держава Македонія називається Македонією.