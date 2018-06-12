Греція погодилася на нову назву Македонії

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни.

Про це повідомляє Reuters.

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"У мене є хороші новини... ми дійшли згоди з прем'єр-міністром Колишньої Югославської Республіки Македонії щодо питання, яке вже багато років викликає суперечки", – сказав Ципрас.

Прем'єр Греції додав, що у Скоп'є врахували всі побажання грецької сторони, однак не назвав нової назви Македонії.

До слова, Зоран Заєв заявляв, що компромісним варіантом перейменування країни стала назва Республіка Ілінденська Македонія. Також пропонувалися такі варіанти, як Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія і Республіка Македонія (Скоп'є).

Прем'єр-міністр повідомив, що з питання перейменування буде проведено референдум, однак опозиція виступає категорично проти перейменування країни.