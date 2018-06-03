У Македонії пройшов кількатисячний протест проти перейменування країни

У столиці Македонії Скоп'є відбувся кількатисячний протест, організований правою опозицією, в якому взяли участь незадоволені спробами змінити назву країни для врегулювання конфлікту з Грецією.

Про це повідомляє DW.

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Протестувальники зібралися перед будівлею уряду з прапорами Македонії та опозиційної партії "Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія македонського національного єднання".

Лідер партії Крістіан Мікоскі пообіцяв, що "ВМРО – ДПМНЕ" не буде підтримувати зміни в Конституції, що стосуються перейменування країни.

Враховуючи цю суперечку Греція заблокувала приєднання Македонії до НАТО та ЄС. Крім того до складу ООН країна входить під офіційною назвою "колишня югославська Республіка Македонія".

Вирішення цього питання може в перспективі стати каталізатором приєднання Македонії до складу ЄС та НАТО.

Прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що компромісним варіантом перейменування країни є назва "Республіка Північна Македонія".

Чому Македонія вирішила змінити назву? Греція блокує євроатлантичні плани македонців, бо вважає, що Македонія привласнила собі ім'я одного з північних регіонів Греції. Грецький регіон Македонія – болюче питання для країни, так 4 лютого, десятки тисяч людей вийшли на головну площу столиці Греції, протестуючи проти того, що держава Македонія називається Македонією.