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В Македонии прошел многотысячный протест против переименования страны

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Жители Македонии протестуют против изменения названия страны
Жители Македонии протестуют против изменения названия страны / nv.ua

В столице Македонии Скопье состоялся многотысячный протест, организованный правой оппозицией, в котором приняли участие недовольные попытками изменить название страны для урегулирования конфликта с Грецией.

Об этом сообщает DW.

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Протестующие собрались перед зданием правительства с флагами Македонии и оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия македонского национального единства".

Лидер партии Кристиан Микоски пообещал, что "ВМРО – ДПМНЕ" не будет поддерживать изменения в Конституцию, которые касаются переименования страны.

Учитывая этот спор Греция заблокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Кроме того в состав ООН страна входит под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".

Решение этого вопроса может в перспективе стать катализатором присоединения Македонии к составу ЕС и НАТО.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом переименования страны является название "Республика Северная Македония".

Почему Македония решила изменить название?
Греция блокирует евроатлантические планы македонцев, так как считает, что Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции. Греческий регион Македония – больной вопрос для страны, так, 4 февраля десятки тысяч людей вышли на главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией.

Теги: Новости политики Фотоновости протесты Греция Македония
Источник: 24 Канал
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