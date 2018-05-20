В Македонії визначились із ймовірною назвою країни

У країні вважають, що Республіка Ілінденська Македонія – це найоптимальніша назва для перейменування.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Зоран Заєв, пише The Washington Post.

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Цю назву вже обговорили із представниками Греції. А пізніше з питання перейменування буде проведено референдум.

Я поінформував президента країни, парламент, що уряди Македонії та Греції обговорюють рішення, яке може бути прийнятним для обох сторін. Республіка Ілінденська Македонія є можливим компромісом,

– прокоментував Заєв.

Зазначимо, що після оголошення про незалежність від Югославії у 1991 році Македонія викликала обурення Греції, оскільки використовувала назву однойменного грецького регіону, який розташований на півночі Греції, на кордоні з Македонією. У відповідь на це Греція блокувала вступ Македонії до НАТО та ЄС. Вирішення цієї суперечки дасть поштовх перспективам Македонії у Євросоюзі та Альянсі.

Проте самі македонці можливості перейменування їхньої країни не раді. У березні у столиці Македонії Скоп'є тисячі людей вийшли на протест проти зміни назви держави.