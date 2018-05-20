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В Македонии определились с вероятным названием страны

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Переименование Македонии
Переименование Македонии / varlamov.ru

В стране считают, что Республика Илинденская Македония – это самое оптимальное название для переименования.

Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев, пишет The Washington Post.

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Это название уже обсудили с представителями Греции. А позже по вопросу переименования будет проведен референдум.

Я проинформировал президента страны, парламент, что правительства Македонии и Греции обсуждают решение, которое может быть приемлемым для обеих сторон. Республика Илинденская Македония является возможным компромиссом,
– прокомментировал Заев.

Отметим, что после объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией. В ответ на это Греция блокировала вступление Македонии в НАТО и ЕС. Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии в Евросоюзе и НАТО.

Однако сами македонцы возможности переименования их страны не рады. В марте в столице Македонии Скопье тысячи людей вышли на протест против изменения названия государства.

Теги: Македония Новости политики
Источник: 24 Канал
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