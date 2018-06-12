Греция согласилась на новое название Македонии
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны.
Об этом сообщает Reuters.
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"У меня есть хорошие новости... мы пришли к соглашению с премьер-министром бывшей Югославской Республики Македонии по вопросу, который уже много лет вызывает споры", – сказал Ципрас.
Премьер Греции добавил, что в Скопье учли все пожелания греческой стороны, однако не назвал нового названия Македонии.
К слову, Зоран Заев заявлял, что компромиссным вариантом переименования страны стало название Республика Илинденская Македония. Также предлагались такие варианты, как Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье).
Премьер-министр сообщил, что по вопросу переименования будет проведен референдум, однако оппозиция выступает категорически против переименования страны.