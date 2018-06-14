У Македонії пройшли багатотисячні протести через перейменування країни
У столиці Македонії біля будівлі парламенту пройшла акція протесту проти зміни назви країни за договором з Грецією.
Про це повідомляє Радіо Slobodna Evropa.
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Учасники акції співали патріотичні пісні і скандували гасла "Відставка Заєва" і "Ми не приймаємо цю назву".Серед демонстрантів була велика група осіб в масках. Деякі з них кидали в поліцейських пляшки і каміння.
Офіційного організатора у акції не було, але в соцмережах кілька націоналістичних груп закликали до протестів, і серед них найбільш активними були заклики групи Всемакедонської національної ради.
Через дві години демонстранти почали залишати площу перед парламентом.
Нагадаємо, 12 червня Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни. Президент Македонії Георге Іванов відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни.