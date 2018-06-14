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У Македонії пройшли багатотисячні протести через перейменування країни

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Протести в Македонії
Протести в Македонії / slobodnaevropa.mk

У столиці Македонії біля будівлі парламенту пройшла акція протесту проти зміни назви країни за договором з Грецією.

Про це повідомляє Радіо Slobodna Evropa.

Читайте також: Прем’єр Македонії озвучив нову назву країни

Учасники акції співали патріотичні пісні і скандували гасла "Відставка Заєва" і "Ми не приймаємо цю назву".Серед демонстрантів була велика група осіб в масках. Деякі з них кидали в поліцейських пляшки і каміння.

Офіційного організатора у акції не було, але в соцмережах кілька націоналістичних груп закликали до протестів, і серед них найбільш активними були заклики групи Всемакедонської національної ради.

Через дві години демонстранти почали залишати площу перед парламентом.

Нагадаємо, 12 червня Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни. Президент Македонії Георге Іванов відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни.

Теги: Новини політики протести Македонія Греція
Джерело: 24 Канал
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