В епопеї зі зміною назви Македонії трапився неочікуваний поворот
Президент Македонії Георге Іванов відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Іванов заявив, що угода про перейменування Македонії містить занадто багато поступок Греції.
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Президент твердить, що угода порушує Конституцію, закони і підриває державні інститути.
Нагадаємо, 12 червня Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни. Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, уточнив, що тепер країна називатиметься Республіка Північна Македонія.
Чому Македонія вирішила змінити назву?
Греція блокує євроатлантичні плани македонців, бо вважає, що Македонія привласнила собі ім'я одного з північних регіонів Греції. Грецький регіон Македонія – болюче питання для країни, так 4 лютого, десятки тисяч людей вийшли на головну площу столиці Греції, протестуючи проти того, що держава Македонія називається Македонією.