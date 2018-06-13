В епопеї зі зміною назви Македонії трапився неочікуваний поворот

Президент Македонії Георге Іванов відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Іванов заявив, що угода про перейменування Македонії містить занадто багато поступок Греції.

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Президент твердить, що угода порушує Конституцію, закони і підриває державні інститути.

Нагадаємо, 12 червня Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни. Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв, уточнив, що тепер країна називатиметься Республіка Північна Македонія.

Чому Македонія вирішила змінити назву?

Греція блокує євроатлантичні плани македонців, бо вважає, що Македонія привласнила собі ім'я одного з північних регіонів Греції. Грецький регіон Македонія – болюче питання для країни, так 4 лютого, десятки тисяч людей вийшли на головну площу столиці Греції, протестуючи проти того, що держава Македонія називається Македонією.