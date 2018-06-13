В эпопее со сменой названия Македонии случился неожиданный поворот

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о переименовании страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Иванов заявил, что соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

Читайте также: Главу МИД Греции обвинили в государственной измене за переговоры относительно изменения названия Македонии

Президент утверждает, что соглашение нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты.

Напомним, 12 июня премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией относительно нового названия этой страны. Премьер-министр Македонии Зоран Заев уточнил, что теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

Почему Македония решила изменить название? Греция блокирует евроатлантические планы македонцев, потому что считает, что Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции. Греческий регион Македония – больной вопрос для страны. Так, 4 февраля, десятки тысяч людей вышли на главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией.