Греція і Македонія підписали історичну угоду про перейменування країни
У неділю, 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Підписання угоди покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.
Про це пише Protothema.
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Зазначається, що нова угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки.
Церемонія відбулася в грецькому регіоні Преспес. Документ підписали міністри закордонних справ двох країн. Також у церемонії взяли участь грецький прем’єр Алексіс Ципрас та його македонський колега Зоран Заєв разом із посередником ООН Метью Німецем та європейськими чиновниками.
Ми пишаємося цим договором. Ми пишаємося тим, що об'єдналися навколо вирішення суперечки, яка нас розділила, і ми обрали рішення, яке об'єднує нас,
– прокоментували македонські політики.
Суперечка щодо назви Македонії тривала з 1991 року. Через це тривалий час блокувався вступ Македонії до ЄС і НАТО.
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