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      Історичне рішення: генсек НАТО привітав Македонію з перейменуванням

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      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото з відкритих джерел

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що підтримує остаточне ухвалення конституційних змін про перейменування Македонії на Північну Македонію.

      Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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      Єнс Столтенберг наголосив, що таке рішення є важливим внеском у підвищення стабільності та процвітання регіону. 

      Я вітаю прем'єр-міністра Зорана Заєва з остаточним голосуванням в парламенті щодо Преспанської угоди. НАТО твердо підтримує повну реалізацію цієї угоди, 
      – зауважив генсек.

      До слова, 20 жовтня 2018 року парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.

      17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.

      Теги: Новини політики Македонія Генсек НАТО НАТО Єнс Столтенберг
      Джерело: 24 Канал
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