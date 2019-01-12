Історичне рішення: генсек НАТО привітав Македонію з перейменуванням

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що підтримує остаточне ухвалення конституційних змін про перейменування Македонії на Північну Македонію.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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Єнс Столтенберг наголосив, що таке рішення є важливим внеском у підвищення стабільності та процвітання регіону.

Я вітаю прем'єр-міністра Зорана Заєва з остаточним голосуванням в парламенті щодо Преспанської угоди. НАТО твердо підтримує повну реалізацію цієї угоди,

– зауважив генсек.

I congratulate PM @Zoran_Zaev on the parliament’s final vote on the #PrespaAgreement. #NATO strongly supports the full implementation of the agreement, which is an important contribution to a stable and prosperous region. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 11 января 2019 г.

До слова, 20 жовтня 2018 року парламент Македонії проголосував за перейменування країни в Республіку Північна Македонія. За рішення, яке дозволить країні претендувати на вступ в НАТО і ЄС, проголосували 80 з 120 депутатів парламенту.



17 червня Македонія і Греція підписали історичну угоду, згідно з якою Македонія змінить свою назву на Північну Македонію. Натомість Афіни розблокували переговори про приєднання Македонії до НАТО і до Європейського Союзу.