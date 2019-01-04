Зараз Росія має останній шанс повернутися до ракетного договору, – Генсек НАТО
Російська Федерація ще має можливість повернутися до виконання положень Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA.
Читайте також: Росія готує провокації проти України, щоб виправдати свою агресію на Азові, – розвідка
Єнс Столтенберг відмовився говорити, як саме реагуватиме Альянс, якщо Російська Федерація все ж не повернеться до виконання договору. Однак додав, що у НАТО є багато можливих шляхів реагування.
Важливо те, що зараз Росія має останній шанс. Якщо Росія не повернеться до виконання, тоді у нас велика проблема, тому що тоді договір ДРСМД руйнується,
– сказав Столтенберг.
Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.
Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.
У Росії на можливе розірвання договору реагують звинуваченнями та все новими й новими закидами у бік США. Зокрема, нещодавно Володимир Путін наголосив, що в разі скасування домовленостей Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.
Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.