Зараз Росія має останній шанс повернутися до ракетного договору, – Генсек НАТО

Російська Федерація ще має можливість повернутися до виконання положень Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA.

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Єнс Столтенберг відмовився говорити, як саме реагуватиме Альянс, якщо Російська Федерація все ж не повернеться до виконання договору. Однак додав, що у НАТО є багато можливих шляхів реагування.

Важливо те, що зараз Росія має останній шанс. Якщо Росія не повернеться до виконання, тоді у нас велика проблема, тому що тоді договір ДРСМД руйнується,

– сказав Столтенберг.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.