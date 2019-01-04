Сейчас Россия имеет последний шанс вернуться к ракетному договору, - генсек НАТО

Российская Федерация еще имеет возможность вернуться к выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

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Йенс Столтенберг отказался говорить, как именно будет реагировать НАТО, если Российская Федерация не вернется к исполнению договора. Однако добавил, что у НАТО есть много возможных путей реагирования.

Важно то, что сейчас Россия имеет последний шанс. Если Россия не вернется к исполнению, тогда у нас большая проблема, потому что тогда договор ДРСМД разрушается,

– сказал Столтенберг.

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.