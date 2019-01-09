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      Агресія Росії може спричинити нову війну у Європі, – міністр оборони Норвегії

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      Міністр оборони Норвегії попередив про ризик війни в Європі через агресію РФ
      Міністр оборони Норвегії попередив про ризик війни в Європі через агресію РФ / Фото з відкритих джерел

      Агресивна поведінка Російської Федерації у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

      Про це заявив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен, передає The Barents Observer.

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      Міністр наголосив, що найбільша небезпека йде від Росії, яка цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах. Для цього Кремль використовує військові та економічні інструменти тиску.

      "Наша першочергова турбота – це Росія. Ми все ясніше розуміємо заклопотаність у зв'язку з нашим сусідом на Сході", – зазначив Бакке-Йенсен.

      За його словами, зміни в зовнішній політиці РФ, що ведуть до конфронтації з Заходом, почали спостерігатися ще після 2014 року і незаконної анексії Криму.

      Зокрема, як приклад останніх агресивних дій Росії глава міноборони Норвегії пригадав глушіння GPS-сигналу в регіоні Фіннмарк на півночі країни, яке відбувалося під час спільних навчань країн НАТО в цьому регіоні. Країни Альянсу звинуватили у цьому інциденті російських військових.

      Загалом події в нашому оточенні показують, що ми повинні враховувати, що збройний конфлікт між державами в Європі вже не є немислимим,
      – підсумував Бакке-Йенсен.

      Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує провокацію у вигляді диверсійно-терористичного акту на Донбасі з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин, аби згодом звинуватити в цьому українські сили. Постраждати можуть мирні мешканці.

      Теги: Новини України Новини Росії Європа НАТО Новини політики Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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