Агресія Росії може спричинити нову війну у Європі, – міністр оборони Норвегії

Агресивна поведінка Російської Федерації у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен, передає The Barents Observer.

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Міністр наголосив, що найбільша небезпека йде від Росії, яка цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах. Для цього Кремль використовує військові та економічні інструменти тиску.

"Наша першочергова турбота – це Росія. Ми все ясніше розуміємо заклопотаність у зв'язку з нашим сусідом на Сході", – зазначив Бакке-Йенсен.

За його словами, зміни в зовнішній політиці РФ, що ведуть до конфронтації з Заходом, почали спостерігатися ще після 2014 року і незаконної анексії Криму.

Зокрема, як приклад останніх агресивних дій Росії глава міноборони Норвегії пригадав глушіння GPS-сигналу в регіоні Фіннмарк на півночі країни, яке відбувалося під час спільних навчань країн НАТО в цьому регіоні. Країни Альянсу звинуватили у цьому інциденті російських військових.

Загалом події в нашому оточенні показують, що ми повинні враховувати, що збройний конфлікт між державами в Європі вже не є немислимим,

– підсумував Бакке-Йенсен.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує провокацію у вигляді диверсійно-терористичного акту на Донбасі з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин, аби згодом звинуватити в цьому українські сили. Постраждати можуть мирні мешканці.