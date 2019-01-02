Не тільки агресія та окупація: політолог назвав ще одну мету Путіна в світі

Росія хоче не лише загарбувати нові території та проявляти свою агресію в світі, а й прагне повністю зруйнувати міжнародне право та основні системи цінностей суспільства.

Про це заявив президент Центру дослідження політичних рішень у Франції Ніколя Тензер в інтерв'ю "Апострофу".

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За його словами, світ дуже мляво реагує на агресивні дії Кремля.

Думаю, основна причина полягає в тому, що досі не було чіткої й сильної відповіді на агресивну поведінку Росії на зовнішній арені. Вона почалася з Чеченської війни. Ніхто із західних лідерів тоді не приділяв уваги війні в Чечні. На мою думку, це свідчило, що слід чекати чогось подібного в інших частинах світу,

– зауважив політолог.

Він пригадав, що світ не відповів на війну, яка Росія почала у Грузії, на застосування хімічної зброї в сирійській Гуті, та введення Збройних сил РФ у Сирію.

"І, звісно, у випадку з війною на Донбасі та захопленням Криму у 2014 році. Думаю, є багато подій, які демонструють небажання Заходу дати сильну відповідь. Але зараз ситуація навіть гірша через Трампа, якого зовсім не турбують загрози решті світу. А це може спричинити бажання Росії рухатися навіть далі", – додав Тензер.

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За його словами, те, що Захід засуджує дій Росії, але не відповідає на них, демонструє, що Росія не має жодних причин стримуватися від того, щоби стати ще агресивнішою.

Є нерозуміння цілей Росії. Вона хоче тільки захопити території, вона не має традиційних геополітичних інтересів. Режим Путіна прагне повністю зруйнувати міжнародні ролі, міжнародне право, включно з гуманітарним, та всі системи цінностей на кшталт прав людини, мирного вирішення конфліктів. Думаю, Росія влаштувала своєрідну ідеологічну війну, яка не обмежується бажанням захопити території та заморозити конфлікти,

– наголосив французький експерт.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує провокацію у вигляді диверсійно-терористичного акту на Донбасі з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин, аби згодом звинуватити в цьому українські сили. Постраждати можуть мирні мешканці.