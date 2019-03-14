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      "Его искали много людей в разных городах России": политзаключенного Балуха нашли в Ярославле

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      Владимир Балух
      Владимир Балух / фото из открытых источников

      Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который 21 февраля при странных обстоятельствах исчез из СИЗО в Симферополе, разыскали в Ярославле. Сделали это неравнодушные российские активисты.

      Отметим, что Владимира Балуха российские тюремщики этапируют в Тверь, однако процесс занимает слишком много времени, а маршрут, которым перевозят пленника Кремля – неизвестный. Так, родственники Балуха несколько недель не знали, где он находился.

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      Потерянный Владимир Балух, которого неожиданно вытащили без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся в Ярославле. До этого он был в Воронеже, но там нам его найти не удалось. Еще раньше его удерживали в Краснодаре,
      – сообщила на своей Facebook-странице российская журналистка и волонтер Виктория Ивлева.

      По ее словам, из Ярославля Балуха уже успели вывезти, скорее всего, в Тверь.

      "Неравнодушные люди успели передать ему немного продуктов, а окружающие зеки – теплую обувь. Расстояние от Ярославля до Твери – 300 километров. Остается лишь надеяться, что на этом участке не будет никаких изгибов ни в дороге, ни в судьбе Вовы. Спасибо всем, кто искали и таки нашли Балуха", – добавила Ивлева.

      Отметим, что 21 февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха голодного и без вещей российские тюремщики забрали из Симферопольского СИЗО. Куда отправили пленника Кремля сначала ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Впоследствии стало известно, что политзаключенного этапируют в колонию российской Твери. Процесс может занять месяц.

      Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.

      8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

      Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.

      В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ ЭТАПИРОВАНИИ ВЛАДИМИРА БАЛУХА:​
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Заложники Украинцы в плену РФ Владимир Балух
      Источник: 24 Канал
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