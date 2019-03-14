"Его искали много людей в разных городах России": политзаключенного Балуха нашли в Ярославле

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который 21 февраля при странных обстоятельствах исчез из СИЗО в Симферополе, разыскали в Ярославле. Сделали это неравнодушные российские активисты.

Отметим, что Владимира Балуха российские тюремщики этапируют в Тверь, однако процесс занимает слишком много времени, а маршрут, которым перевозят пленника Кремля – неизвестный. Так, родственники Балуха несколько недель не знали, где он находился.

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Потерянный Владимир Балух, которого неожиданно вытащили без теплой одежды из колонии в Керчи, нашелся благодаря усилиям большого количества людей в разных городах России. Нашелся в Ярославле. До этого он был в Воронеже, но там нам его найти не удалось. Еще раньше его удерживали в Краснодаре,

– сообщила на своей Facebook-странице российская журналистка и волонтер Виктория Ивлева.

По ее словам, из Ярославля Балуха уже успели вывезти, скорее всего, в Тверь.

"Неравнодушные люди успели передать ему немного продуктов, а окружающие зеки – теплую обувь. Расстояние от Ярославля до Твери – 300 километров. Остается лишь надеяться, что на этом участке не будет никаких изгибов ни в дороге, ни в судьбе Вовы. Спасибо всем, кто искали и таки нашли Балуха", – добавила Ивлева.

Отметим, что 21 февраля украинского политзаключенного Владимира Балуха голодного и без вещей российские тюремщики забрали из Симферопольского СИЗО. Куда отправили пленника Кремля сначала ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Впоследствии стало известно, что политзаключенного этапируют в колонию российской Твери. Процесс может занять месяц.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют?Это украинский активист, политзаключенный из Крыма.



8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму его задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.



Оккупационные власти Крыма обвинили украинца в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще увеличили этот срок.



В марте политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил ее прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.