Враг атаковал частный сектор в Основянском районе Харькова. Известно, что в результате удара есть раненый.
Смотрите также Почти месяц такого не было: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке на Украину
Попал в 10 метрах от двери
Ночью 5 мая оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг атаковал частный сектор Основянского района Харькова, в трех домах вспыхнули пожары.
Пострадал и дом Вячеслава Кущенко – сотрудника ГСЧС. "Шахед" чудом не попал в дом, а упал в 10 метрах от двери. Чудом мужчина не получил ранений, хотя в доме вылетели стекла.
Отдыхали. Повылетали стекла, в чем был – в том выскочил. Звук двигателя был где-то далеко, а потом только бамц – и хлопок. Взрыв. И все как в тумане,
– рассказал Вячеслав о моменте попадания.
Последствия атаки на Харьков / Фото Суспільне
Что известно об атаке "Шахедами" на Пасху
- Воздушные силы сообщили об угрозе атаки БПЛА поздно вечером 4 мая, около 23:40. Тревогу объявили в нескольких регионах. В частности, дроны-камикадзе атаковали Харьковскую и Днепропетровскую область.
- В Харькове враг атаковал частный сектор. Как пишет Суспильне, дрон попал в землю между гаражами, хозяйственными постройками и частными домами.
- В трех домах в результате удара вспыхнули пожары. Также пожары фиксировали в гаражах с автомобилями и хозяйственных постройках.
- В СМИ сообщают, что один человек получил ранения. По информации журналистов Суспильного, мужчина, которому около 60 лет, получил осколочные ранения головы. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.