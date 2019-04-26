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      Політв’язня Балуха вже майже місяць утримують у штрафному ізоляторі

      336 Читать новость на русском
      Володимир Балух
      Володимир Балух / Радіо Свобода

      Українського політв’язня Володимира Балуха, якого нещодавно етапували із окупованого Криму у російську колонію у Тверській області, вже понад 20 днів утримують у штрафному ізоляторі.

      Про це у колонії російського міста Торжок, де, власне, й утримують бранця Кремля, повідомили його сестрі Надії, передає "Кримська правозахисна група".

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      Так, родичці Балуха сказали, що посилку, яку вона відправила 16 квітня, досі не передали політв’язню, оскільки він перебуває в штрафному ізоляторі. На питання, коли його звідти випустять, жінці повідомили, що телефоном таку інформацію не надають, але, як правило, вдруге ув'язнених поміщають у ШІЗО на термін від 10 до 14 днів.

      Надія пояснила, що 16 квітня 2019 року, після того, як у неї не прийняли в колонії передачу з продуктами, вона вирішила відправити її поштою.

      Я взяла таксі та поїхала на найближчу пошту. Всі 20 кілограмів у ящик не вмістилися, тому я змогла відправити 13,5 кілограмів. Через кілька днів я відправила в колонію ще одну невелику посилку. Проте 24 квітня ця друга посилка повернулася назад. Її в колонії не прийняли,
      – пояснила Надія.

      У колонії сестрі Балуха сказали, що другу посилку можуть прийняти тільки через 2 місяці.

      Адміністрація колонії повідомила Надії, що Балуха помістили в ШІЗО 4 квітня.

      Зазначимо, що 24 квітня російський "суд" в окупованому Криму продовжив термін ув’язнення Балуху. "Суддя" прийняла рішення про погіршення становища активіста, а саме, – постановила не зараховувати час, проведений ним у СІЗО, як день за півтора. До цього Балуха незаконно етапували із анексованого півострова вглиб Росії. Етап тривав понад місяць. При цьому родичі українця не знали, де він перебуває.

      Хто такий Володимир Балух?Український політв’язень з Криму.

      ФСБ Росії 8 грудня 2016 року вдерлися в його будинок на півострові та затримали українця. Балух став жертвою репресій через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ї. Також він відмовився від паспорта РФ.

      Окупаційна влада півострова стверджує, що знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.

      16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім ще й збільшили цей термін. Так, у липні 2018 року російський суд в окупованому Криму присудив Балуху 5 років ув’язнення та штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

      У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування. 9 жовтня повідомив, що вирішив його припинити. Його голодування тривало 205 днів.

      18 лютого 2019 року Балух зник із Сімферопольського СІЗО, де його утримували. Згодом стало відомо, що його етапували в одну із російських колоній у Тверській області.

      Українець Балух в полоні РФ: хроніка останніх подій

       

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      Теги: Новини України Володимир Балух Українці в полоні РФ Україна – Росія Анексія Криму
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