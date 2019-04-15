14:28
15 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Политзаключенный Балух написал новое письмо из СИЗО: "Главное, чтобы Украина выстояла"

      46 Читати новину українською
      Политзаключенный Балух написал новое письмо из СИЗО
      Политзаключенный Балух написал новое письмо из СИЗО / Фото из открытых источников

      Украинский политзаключенный Владимир Балух написал новое письмо из российской колонии в городе Торжок. Украинец прислал письмо украинской активистке Татьяне Лазде.

      Об этом Татьяна Лазда написала на своей странице в Facebook. 

      Читайте также: Ни встреч, ни передач: в какую колонию россияне поместили Балуха

      "Когда совсем опускаются руки и хочется кричать: “Да провались все пропадом”, вот такие письма заставляют собрать себя в кучу, плюнуть на всякую промосковскую украинскую (и не только) нейтральную культурную нечисть, и снова стоять с “табличками” на пикетах вот за них...", – говорится в посте.

      В письме политзаключенный благодарен всем неравнодушным украинцам, которые его поддерживают.

      лист балух
      Новое письмо от Владимира Балуха из СИЗО РФ

      "В свете последних событий, происходящих со мной, нет оснований надеяться, что моей мечте побывать в Прибалтике суждено было осуществиться, но за приглашение спасибо", – написал Балух.

      По его словам, сейчас главное, чтобы Украина выстояла, а значит – и победила.

      Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют? Работники ФСБ России 8 декабря 2016 года ворвались в дом, который расположен в аннексированном Крыму, и задержали украинца Владимира Балуха. Мужчина стал жертвой репрессий за украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" на своем доме, а также отказ от паспорта РФ.

      Оккупационные власти полуострова утверждают, что нашли на чердаке у Балуха патроны и взрывчатку. Однако по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще и увеличили этот срок. Так, в июле 2018 года российский суд в оккупированном Крыму присудил Балуху 5 лет заключения и штраф в размере 10 тысяч рублей.

      В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил её прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.

      blog_ava
      Пасха в Украине 2019: дата и традиции
      сегодня
      37804
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ СІЗО Владимир Балух
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      сегодня , 13:02 "Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
      10141
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сегодня , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 567
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сегодня , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1480
      Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко
      сегодня , 08:01 Главные новости 14 апреля: дебаты Порошенко и увольнение скандального Семочко
      6704
      Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      сегодня , 07:30 Шпионаж против Трампа, казнь для Ассанжа, города-убежища и 5G – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 1186
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      У Порошенко нет политического будущего, – Шабунин
       1 апреля , 20:07
      Латыши надумали возобновить выпуск " Рафика"
       4 октября 2018 , 14:40
      Главные новости футбола 18 ноября: Англия и Швейцария ярко вышли в плей-офф Лиги наций, Украина имеет потерю
       19 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук