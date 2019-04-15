Политзаключенный Балух написал новое письмо из СИЗО: "Главное, чтобы Украина выстояла"

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал новое письмо из российской колонии в городе Торжок. Украинец прислал письмо украинской активистке Татьяне Лазде.

Об этом Татьяна Лазда написала на своей странице в Facebook.

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"Когда совсем опускаются руки и хочется кричать: “Да провались все пропадом”, вот такие письма заставляют собрать себя в кучу, плюнуть на всякую промосковскую украинскую (и не только) нейтральную культурную нечисть, и снова стоять с “табличками” на пикетах вот за них...", – говорится в посте.

В письме политзаключенный благодарен всем неравнодушным украинцам, которые его поддерживают.



Новое письмо от Владимира Балуха из СИЗО РФ

"В свете последних событий, происходящих со мной, нет оснований надеяться, что моей мечте побывать в Прибалтике суждено было осуществиться, но за приглашение спасибо", – написал Балух.

По его словам, сейчас главное, чтобы Украина выстояла, а значит – и победила.

Кто такой Владимир Балух и в чем его обвиняют? Работники ФСБ России 8 декабря 2016 года ворвались в дом, который расположен в аннексированном Крыму, и задержали украинца Владимира Балуха. Мужчина стал жертвой репрессий за украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни" на своем доме, а также отказ от паспорта РФ.



Оккупационные власти полуострова утверждают, что нашли на чердаке у Балуха патроны и взрывчатку. Однако по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом еще и увеличили этот срок. Так, в июле 2018 года российский суд в оккупированном Крыму присудил Балуху 5 лет заключения и штраф в размере 10 тысяч рублей.



В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку. 9 октября сообщил, что решил её прекратить. Его голодание продолжалось 205 дней.