Украинского политзаключенного Балуха срочно вывезли в Москву

Украинского политзаключенного и крымского активиста Владимира Балуха сроки вывезли в Москву из российской колонии №4 города Торжка в Тверской области.

Адвокат Балуха Ольга Динзе рассказала, что причины, по которым политзаключенного этапировали в Москву, пока неизвестны.

Важно: Я на своей земле, а вы – оккупанты, – Балух

Его вывезли в Москву в Следственный изолятор №2. Однако непонятно, какой именно. Это или "Лефортово", или "Бутырка". Больше никаких сведений нам не сообщали,

– отметила адвокат.

По словам Динзе, об этапировании активиста в российскую столицу она узнала сегодня утром от сестры Балуха.

Затем эту информацию подтвердила и администрация колонии, добавив, что пленника Кремля действительно этапировали в следственный изолятор.

Кто такой Владимир Балух?Крымский фермер, украинский общественный активист. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".



В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы.



Балух свою вину не признал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. Правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.