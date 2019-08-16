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      Українського політв'язня Балуха терміново вивезли до Москви

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      Балуха терміново етапували до Москви
      Балуха терміново етапували до Москви / rferl.org

      Українського політв'язня та кримського активіста Володимира Балуха терміного вивезли до Москви з російської колонії №4 міста Торжка у Тверській області.

      Адвокатка Балуха Ольга Дінзе розповіла, що причини, з яких політв'язня етапували до Москви, наразі невідомі.

      Важливо: Я на своїй землі, а ви – окупанти, – Балух

      Його вивезли у Москву в Слідчий ізолятор №2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це "Лефортово", або це "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомляли,
      – зазначила адвокат.

      За словами Дінзе, про етапування активіста до російської столиці вона дізналася сьогодні вранці від сестри Балуха.

      Потім цю інформацію підтвердила й адміністрація колонії, додавши, що бранця Кремля дійсно етапували в слідчий ізолятор.

       

      Хто такий Володимир Балух?Кримський фермер, український громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Балух свою провину не визнав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування. Правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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