Балух припинив голодування, його вимоги виконали

Український політв'язень Кремля Володимир Балух, якого незаконно утримують в СІЗО у російській колонії, припинив голодування.

Український активіст припинив голодування тому, що управління колонії №4 міста Торжок у Росії задовольнило його вимоги. Володимира Балуха у п'ятницю, 5 липня відвідав український консул. Про це повідомило громадське об'єднання "Кримська правозахисна група".

Читайте також: Єдиний шанс вийти живим – обмін: політв'язень Балух написав відвертого листа

За словами правозахисників, Балуха утримують у приміщенні камерного типу. Туди його помістили на 6 місяців, бо Балух начебто є "злісним порушником внутрішнього розпорядку". Насправді у колонії українця постійно за надуманими й формальними приводами відправляли в СІЗО. У тому числі за "провини", які навіть за місцевими правилами не передбачають покарання у вигляді ізолятора.

Що відомо про Балуха та чому його ув'язнили в Росії? Це кримський фермер та громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року. Мовляв, на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку.



Після поза 200 днів голодування у Балуха запідозрили виникнення виразки або панкреатиту. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців.



З березня 2019 року Балуха утримують у колонії в місті Торжок Тверської області РФ. 25 червня Балух оголосив нове голодування. Знову вдатися до радикального кроку його змусили нелюдські умови утримання, тривале перебування у СІЗО та позбавлення права зустрічі з консулом України.