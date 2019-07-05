20:11
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, сьогодні
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Балух припинив голодування, його вимоги виконали

      12
      Вимоги Володимира Балуха виконали
      Вимоги Володимира Балуха виконали / "Радіо Свобода"

      Український політв'язень Кремля Володимир Балух, якого незаконно утримують в СІЗО у російській колонії, припинив голодування.

      Український активіст припинив голодування тому, що управління колонії №4 міста Торжок у Росії задовольнило його вимоги. Володимира Балуха у п'ятницю, 5 липня відвідав український консул. Про це повідомило громадське об'єднання "Кримська правозахисна група".

      Читайте також: Єдиний шанс вийти живим – обмін: політв'язень Балух написав відвертого листа

      За словами правозахисників, Балуха утримують у приміщенні камерного типу. Туди його помістили на 6 місяців, бо Балух начебто є "злісним порушником внутрішнього розпорядку". Насправді у колонії українця постійно за надуманими й формальними приводами відправляли в СІЗО. У тому числі за "провини", які навіть за місцевими правилами не передбачають покарання у вигляді ізолятора.

      Що відомо про Балуха та чому його ув'язнили в Росії? Це кримський фермер та громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року. Мовляв, на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. 19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку.

      Після поза 200 днів голодування у Балуха запідозрили виникнення виразки або панкреатиту. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців.

      З березня 2019 року Балуха утримують у колонії в місті Торжок Тверської області РФ. 25 червня Балух оголосив нове голодування. Знову вдатися до радикального кроку його змусили нелюдські умови утримання, тривале перебування у СІЗО та позбавлення права зустрічі з консулом України.

      blog_ava
      Лептоспіроз: симптоми, лікування та профілактика
      сьогодні
      9294
      Теги: Новини України Володимир Балух Українці в полоні РФ Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему протестует Гонконг
      сьогодні , 19:31 Почему протестует Гонконг
      Іван Яковина 86
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 19:17 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 1053
      Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      24 червня , 15:30 Як бути ближчим до свого клієнта? Віртуальні АТС та CRM-системи – запорука успішного бізнесу
      901
      Дерзкая операция СБУ, или В деле MH17 появилась новая угроза для режима Путина
      сьогодні , 18:00 Дерзкая операция СБУ, или В деле MH17 появилась новая угроза для режима Путина
      Юрій Бутусов 2441
      Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
      сьогодні , 18:00 Як матюки впливають на психічне здоров'я людини
      Олександр Бевза 1161
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук