Єдиний шанс вийти живим – обмін: політв'язень Балух написав відвертого листа

Український активіст та політв'язень Кремля Володимир Балух вірить у обмін як "єдиний шанс вийти живим" з російської колонії. Балух голодує вже тиждень – з 27 червня – і не збирається припиняти, бо це єдиний доступний йому радикальний метод боротьби.

Про це Володимир Балух написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник, пишуть у виданні "Крим.Реалії".

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"В обставинах, що склалися я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як Ви розумієте, надії ніякої немає", – написав Балух.

Об'єктивно, єдиним шансом вийти звідси живим вважаю обмін,

– зізнався політв'язень.

Хто такий Володимир Балух? Це кримський фермер та громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



У кінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.



Балух свою провину не визнав. На знак протесту він оголошував голодування, яке тривало 205 днів. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.