Нелюдські умови: український політв'язень Кремля Балух вдруге оголосив голодування

Український політв'язень та кримський активіст Володимир Балух, якого утримують в російській колонії, оголосив нове голодування. Вимагає теплу білизну і зустріч з консулом.

Також Володимир Балух просить повернути йому псалтир та дати хоча б светр. Про це розповів "Новій газеті" адвокат Данило Берман.

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Адвокат 25 червня зустрічався з Балухом. Політв'язень вже знав, що до нього безуспішно намагався пробитися консул. А перед цим Балух двічі письмово заявляв: якщо до нього не допустять консула України – він оголосить голодування.

Адміністрація (колонії в Тверській області РФ, де утримують Балуха – 24 канал) всі ці заяви проігнорувала. Володимир Григорович повідомив мені, що з вечора 25 числа починає голодування,

– сказав адвокат.

26 червня адвокат ще раз відвідав підзахисного і Балух підтвердив, що перестав приймати їжу. За словами захисника, політв'язень "вимагає повернути псалтир, теплу білизну і светр".

Заява про початок голодування Володимира Балуха надіслана до канцелярії колонії, до прокуратури та інших необхідних органів РФ.

Що відомо про Володимир Балуха? Це кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку з написом "Вулиця Героїв Небесної Сотні".



Наприкінці 2016 року Балуха арештували. На горищі будинку Балуха начебто знайшли патрони і тротилові шашки. "Суд" у Криму вирішив покарати активіста 5 роками позбавлення волі. Балух провину не визнав, на знак протесту оголосив голодування, яке тривало 205 днів.

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови утримання Володимира Балуха й забезпечити йому зустріч із консулом України. Про це Денісова повідомила у Facebook.

Денісова наголосила, що друге голодування для Балуха є небезпечним для життя. Але нелюдські умови утримання, зокрема утримання понад 2 місяці у штрафному ізоляторі, змусили Балуха знову вдатися до радикального кроку.