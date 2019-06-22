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      На Тернопільщині вишивають сорочку Володимиру Балуху: деталі

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      Майстрині з Тернопільщини вишивають сорочку-оберіг для кримського політв'язня Володимира Балуха. Вишивальниці за ескіз взяли старовинну борщівську чоловічу вишивку.

      Наступного тижня її мають передати київським волонтерам, а ті вже намагатимуться передати її у в'язницю.

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      Десять років тому заснували організацію народних умільців з вишивки. У гільдію увійшли чимало жінок з української діаспори. А нещодавно до засновниці Тетяни Дяківнич звернулася її подруга з Латвії з незвичним проханням.

      "Пропозиція виникла від нашої колеги Тетяна Ласти з товариства підтримки українців у Латвії. Вона Написала до нас у Facebook, чи ми могли б вишити сорочку для політв'язня Володимира Балуха", – розповіла майстриня Тетяна Дяківнич.

      балу
      Тетяна Дяківнич, яка працює над сорочкою для заручника Кремля

      Виявляється Володимир Балух у листі до українців попрохав переслати йому вишиті сорочки. Адже ті, що в нього були – вкрали.

       

      балух сенцов заручники кремля
      Володимир Балух

      Аби швидше вишити сорочку роботу розділили між майстрами. Серед тисячі прикладів сорочок тернопільські вишивальниці вибрали лише одну.

      У Борщівському стилі, щоб вона була квітуча, щаслива і благословенна. Ми віримо в те, що людина отримає цю сорочку і швидше приїде до нас,
      – зазначила Тетяна Дяківнич.

      Наступного тижня вишиту сорочку зшиють, а у День кримськотатарського прапора, 26 червня, вишиванку з Тернополя повезуть до Києва. Там її передадуть волонтерам, які перешлють одяг родині Володимира Балуха. Вже родичі намагатимуться передати вишиванку у в'язницю, де зараз перебуває незаконно засуджений українець.

      Що відомо про затримання Володимира Балуха? Російське ФСБ затримала Володимира Балуха ще в грудні 2016 року. Нібито через те, що співробітники служби знайшли на горищі його будинку патрони і тротилові шашки.

      Правозахисники стверджують, що справжня причина арешту в тому, що з 2013 року на кримському будинку Балуха висів український прапор, а на стіну він причепив табличку, назвавши вулицю іменем героїв Небесної Сотні. Врешті українець отримав строк у 4 роки та 11 місяців у російській колонії.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Балух Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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