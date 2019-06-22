На Тернопільщині вишивають сорочку Володимиру Балуху: деталі

Майстрині з Тернопільщини вишивають сорочку-оберіг для кримського політв'язня Володимира Балуха. Вишивальниці за ескіз взяли старовинну борщівську чоловічу вишивку.

Наступного тижня її мають передати київським волонтерам, а ті вже намагатимуться передати її у в'язницю.

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Десять років тому заснували організацію народних умільців з вишивки. У гільдію увійшли чимало жінок з української діаспори. А нещодавно до засновниці Тетяни Дяківнич звернулася її подруга з Латвії з незвичним проханням.

"Пропозиція виникла від нашої колеги Тетяна Ласти з товариства підтримки українців у Латвії. Вона Написала до нас у Facebook, чи ми могли б вишити сорочку для політв'язня Володимира Балуха", – розповіла майстриня Тетяна Дяківнич.



Тетяна Дяківнич, яка працює над сорочкою для заручника Кремля

Виявляється Володимир Балух у листі до українців попрохав переслати йому вишиті сорочки. Адже ті, що в нього були – вкрали.



Володимир Балух

Аби швидше вишити сорочку роботу розділили між майстрами. Серед тисячі прикладів сорочок тернопільські вишивальниці вибрали лише одну.

У Борщівському стилі, щоб вона була квітуча, щаслива і благословенна. Ми віримо в те, що людина отримає цю сорочку і швидше приїде до нас,

– зазначила Тетяна Дяківнич.

Наступного тижня вишиту сорочку зшиють, а у День кримськотатарського прапора, 26 червня, вишиванку з Тернополя повезуть до Києва. Там її передадуть волонтерам, які перешлють одяг родині Володимира Балуха. Вже родичі намагатимуться передати вишиванку у в'язницю, де зараз перебуває незаконно засуджений українець.

Що відомо про затримання Володимира Балуха? Російське ФСБ затримала Володимира Балуха ще в грудні 2016 року. Нібито через те, що співробітники служби знайшли на горищі його будинку патрони і тротилові шашки.



Правозахисники стверджують, що справжня причина арешту в тому, що з 2013 року на кримському будинку Балуха висів український прапор, а на стіну він причепив табличку, назвавши вулицю іменем героїв Небесної Сотні. Врешті українець отримав строк у 4 роки та 11 місяців у російській колонії.