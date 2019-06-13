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      Німець щотижня приходить до посольства РФ з вимогою звільнити в'язнів Кремля: фото

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      Кожного четверга у центрі Берліна під російським посольством майорить український прапор і висять фотографії українських політв'язнів. 13 червня буде вже 247 демонстрація.

      Проводить її корінний німець Роналд Вендлін. Він не має українського коріння і навіть не розуміє української, але вже упродовж п'яти років щотижня самотужки організовує акцію протесту.

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      Роналд своїми плакатами показує, на скільки років за ґрати кинули українських політв'язнів у Росії.

      українські заручники сенцов сущенко
      Німець Роналд Вендлін

      Окрім фотографій є тернові вінки, наручники і прапори України та кримських татар.

      Під російським посольством у Берліні він проводить кожен четвер упродовж п’яти останніх років. Вийти на безстроковий протест чоловік вирішив у листопаді 2014 року.

      Ув'язнення Надії Савченко змусило мене вийти на вулицю. Саме тоді я почав цікавитись темою й інших політв'язнів і завдяки громадській організації LetMyPeopleGo тут на моїх банерах почали з'являтись все нові і нові прізвища українських бранців Кремля,
      – розповів активіст Роналд Вендлінг.

      Корінний німець українським питанням зацікавився невипадково. Він, як ніхто, розуміє бранців Кремля, бо в 1984 році у Східній Німеччині його засудили до 18-ти місяців в'язниці за політичні переконання, які суперечили радянській ідеології. Та через півроку влада Західної Німеччини викупила його як політв'язня.

       

       

      Роналд хоче віддати належне справедливості і боротися за права тепер вже українських полонених. Іноді підтримати його приходять друзі.

      Оскільки я вважаю цю акцію дуже важливою, то коли у мене є вільний час, я тут, щоб підтримати цю акцію і Роналда,
      – сказав Пітер Лізеганг, який підтримує акцію.

      Друзі також допомагають Роналду з транспарантами та іншими атрибутами протесту. І все, щоб максимально привернути увагу перехожих. Одні – обурюються, інші ж – дякують.

      Я не очікую, що тут буде дуже багато людей, але все ж таки, проходячи головною вулицею, і побачити – це, як знак оклику
      – зверніть на нас увагу, – зазначила місцева жителька Олена Бут.

      Після 16 години Роналд починає згортати транспаранти. Для цього за 5 років виробив сталу схему: у кожного плаката – своє місце і своя валізка. А все для того, щоб через тиждень прийти знову аж поки не відпустять усіх політв'язнів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 канал
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