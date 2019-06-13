12:35
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 SKYUP ФІЛАРЕТ

      Загублений "Стамбул": рідні отримали унікальний малюнок Сущенка з-за ґрат – фото

      327 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Громадське

      В’язничний малюнок українського журналіста Романа Сущенка надійшов його рідним. Лист із міським пейзажем бранець Кремля відправив ще у березні, проте він загубився у дорозі.

      Лише зараз рідні отримали новий витвір Сущенка. Це – зображення турецького Стамбула. Малюнок оприлюднив "Укрінформ".

      Дивіться також: Геращенко отримала листи від українських політв'язнів: фото

      Він виконаний аквареллю, кульковою ручкою та олівцем.

      Роман Сущенко вже намалював за ґратами понад десяток малюнків. Спочатку у СІЗО, коли в нього не було фарб, він використовував для своїх витворів чайні пакетики та лушпиння з цибулі.

      Роман Сущенко малюнок в'язниця
      Загублений в дорозі малюнок Романа Сущенка "Стамбул" 

      Цього року малюнки Сущенка з неволі показували на виставці у Парижі, а згодом і у Києві. Серед них – зображення Андріївського узвозу, собору Святої Софії, панорами Львова, Парижа, грецького Акрополя тощо.

      Що відомо про Романа Сущенка?

      Це – український журналіст. Його у вересні 2016 року затримали у Москві. Згодом у Росії Сущенку висунули звинувачення: шпигунство на користь України.

      Через два роки судової тяганини, у 2018, Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму. Верховний суд РФ вирок політв'язню не змінив.

      Бранець Кремля відбуває покарання в селищі Утробіно, що у Кіровській області Росії.

      Що ще малював Сущенко у російському полоні:
      blog_ava
      Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      сьогодні
      3993
      Теги: Новини України Мистецтво Роман Сущенко Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      сьогодні , 12:00 Украина и Молдова превращаются в сателлиты России при согласии Запада
      Блог Соцмережі 601
      Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      сьогодні , 08:40 Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?
      Артем Овдієнко 912
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      12 червня , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      6396
      Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      12 червня , 22:00 Луганск стал совсем другим – поменялся даже взгляд людей на улице
      Ольга Черненко 1778
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 2541
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук