Загублений "Стамбул": рідні отримали унікальний малюнок Сущенка з-за ґрат – фото

В’язничний малюнок українського журналіста Романа Сущенка надійшов його рідним. Лист із міським пейзажем бранець Кремля відправив ще у березні, проте він загубився у дорозі.

Лише зараз рідні отримали новий витвір Сущенка. Це – зображення турецького Стамбула. Малюнок оприлюднив "Укрінформ".

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Він виконаний аквареллю, кульковою ручкою та олівцем.

Роман Сущенко вже намалював за ґратами понад десяток малюнків. Спочатку у СІЗО, коли в нього не було фарб, він використовував для своїх витворів чайні пакетики та лушпиння з цибулі.



Загублений в дорозі малюнок Романа Сущенка "Стамбул"

Цього року малюнки Сущенка з неволі показували на виставці у Парижі, а згодом і у Києві. Серед них – зображення Андріївського узвозу, собору Святої Софії, панорами Львова, Парижа, грецького Акрополя тощо.

Що відомо про Романа Сущенка?

Це – український журналіст. Його у вересні 2016 року затримали у Москві. Згодом у Росії Сущенку висунули звинувачення: шпигунство на користь України.

Через два роки судової тяганини, у 2018, Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму. Верховний суд РФ вирок політв'язню не змінив.



Бранець Кремля відбуває покарання в селищі Утробіно, що у Кіровській області Росії.