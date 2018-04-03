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Сущенко у СІЗО намалював дві картини за допомогою чаю та лушпиння цибулі

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Сущенко у СІЗО намалював дві картини за допомогою чаю та лушпиння цибулі
Сущенко у СІЗО намалював дві картини за допомогою чаю та лушпиння цибулі / ukrinform.ua

Два нових малюнки надіслав із СІЗО "Лефортово" незаконно заарештований у Росії кореспондент Укрінформу Роман Сущенко. Обидва малюнки виконані на папері формату А4 за допомогою кулькових ручок, олівця, чаю та лушпиння цибулі.

Про це Укрінформу повідомила його дочка Юлія Сущенко.

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Сьогодні отримала чотири листи від батька. Датовані вони серпнем, вереснем та груднем 2017 року. Приємно здивували два нових малюнки. Цього разу батько нас "переніс" до передмістя італійського міста Парма та маяка Ар-Мен, який знаходиться у французькій Бретані. Дуже атмосферно,
– розповіла вона.


Малюнок "Маяк Ар-Мен" намальований Романом Сущенком


Малюнок "Передмістя італійського міста Парма" намальований Романом Сущенком

Загалом від незаконно заарештованого журналіста надійшло вже вісім малюнків. До цього він зобразив весняний пейзаж, вид на Париж та місто Сен-Мало, швейцарське місто Женеву та італійське Перуджу, а також пейзаж української місцевості – річки Рось.

Хто такий Роман Сущенко? Це український журналіст, якого затримали 2 роки тому у Москві, куди той приїхав із приватним візитом. Російська ФСБ звинувачує його у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР Міноборони це спростували. Мосміськсуд продовжив арешт Сущенка до 16 вересня. Якщо вину Романа Сущенка доведуть, його можуть позбавити волі на 20 років.

Теги: Новини України Новини Росії Роман Сущенко
Джерело: 24 Канал
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