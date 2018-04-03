Сущенко в СИЗО нарисовал две картины с помощью чая и шелухи лука

Два новых рисунка прислал из СИЗО "Лефортово" незаконно арестованный в России корреспондент Укринформа Роман Сущенко. Оба рисунка выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука.

Об этом Укринформу сообщила его дочь Юлия Сущенко.

Читайте также: Умер отец заключенного в России Сущенко

Сегодня получила четыре письма от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. На этот раз отец нас "перенес" в предместье итальянского города Парма и к маяку Ар-Мэн, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно,

– рассказала она.



"Маяк Ар-Мен", нарисованный Романом Сущенко

"Пригород итальянского города Парма", нарисованный Роман Сущенко

В общем от незаконно арестованного журналиста поступило уже восемь рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянский город Перуджу, а также пейзаж украинской местности – реки Рось.

Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве, куда тот приехал с частным визитом. Российская ФСБ обвиняет его в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли. Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября. Если вину Романа Сущенко докажут, его могут лишить свободы на 20 лет.