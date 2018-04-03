15:30
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
6°C
11°C 2°C
  • среда
    16°C 5°C
  • четверг
    13°C 7°C
  • пятница
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сущенко в СИЗО нарисовал две картины с помощью чая и шелухи лука

154 Читати новину українською
Сущенко в СИЗО нарисовал две картины с помощью чая и шелухи лука
Сущенко в СИЗО нарисовал две картины с помощью чая и шелухи лука / ukrinform.ua

Два новых рисунка прислал из СИЗО "Лефортово" незаконно арестованный в России корреспондент Укринформа Роман Сущенко. Оба рисунка выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и шелухи лука.

Об этом Укринформу сообщила его дочь Юлия Сущенко.

Читайте также: Умер отец заключенного в России Сущенко

Сегодня получила четыре письма от отца. Датированы они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунка. На этот раз отец нас "перенес" в предместье итальянского города Парма и к маяку Ар-Мэн, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно,
– рассказала она.


"Маяк Ар-Мен", нарисованный Романом Сущенко

"Пригород итальянского города Парма", нарисованный Роман Сущенко

В общем от незаконно арестованного журналиста поступило уже восемь рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянский город Перуджу, а также пейзаж украинской местности – реки Рось.

Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве, куда тот приехал с частным визитом. Российская ФСБ обвиняет его в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли. Мосгорсуд продлил арест Сущенко до 16 сентября. Если вину Романа Сущенко докажут, его могут лишить свободы на 20 лет.

Теги: Новости Украины Новости России Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
сегодня, 15:04 Кібергігієна: чому треба мити руки після користування інтернетом
Блог Медіа 320
Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
сегодня, 14:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
Олена Булан 2923
17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
сегодня, 12:04 17 самых интересных версий российской пропаганды по поводу отравления Скрипаля
Блог Медіа 984
Папа Римский закрыл ад
сегодня, 10:00 Папа Римский закрыл ад
Іван Яковина 579
Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
сегодня, 08:42 Закон про добровольців досі не працює: чому захисники України не мають права бути її громадянами
Ольга Бродська 518
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук