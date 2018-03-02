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Умер отец заключенного в России Сущенко

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Роман Сущенко
Роман Сущенко / Фото из свободных источников

Отец заключенного в России журналиста Сущенко Владимир Сущенко умер на 79-м году жизни.

Об этом сообщила жена Сущенко Анжелика в Facebook.

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"Не дождался отец сына. Не выдержало сердце", — отметила женщина.

Дочь Сущенко Юлия тоже подтвердила эту информацию.

"Сегодня умер дедушка. Он до последнего вздоха боролся за нашего Романа Сущенко. Светлая память", — говорится в сообщении.

К слову, украинская сторона готова передать РФ около 20 россиян, задержанных в зоне конфликта на Донбассе, в обмен на освобождение украинцев, которые незаконно содержатся на территории России.

Кто такой Роман Сущенко? Это журналист, задержанный 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой к родственникам. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

Теги: Новости Украины Новости России Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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