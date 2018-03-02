Помер батько ув'язненого в Росії Сущенка

Батько ув'язненого в Росії журналіста Сущенка Володимир Сущенко помер на 79-му році життя.

Про це повідомила дружина Сущенка Анжеліка у Facebook.

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"Не дочекався батько сина. Не витримало серце", – зазначила жінка.

Донька Сущенка Юлія теж підтвердила цю інформацію.



"Сьогодні помер дідусь. Він до останнього подиху боровся за нашого Романа Сущенка. Світла пам'ять", – йдеться у повідомленні.

До слова, українська сторона готова передати РФ близько 20 росіян, затриманих у зоні конфлікту на Донбасі, в обмін на звільнення українців, які незаконно утримуються на території Росії.

Хто такий Роман Сущенко? Це журналіст, якого затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою до родичів. 7 жовтня йому було пред'явлено звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.