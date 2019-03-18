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      Сущенко намалював Львів у російському СІЗО: вражаюче фото

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      Сущенко намалював Львів у російському СІЗО
      Сущенко намалював Львів у російському СІЗО / Фото з відкритих джерел

      Незаконно заарештований у Росії українець Роман Сущенко передав з російського СІЗО нову картину "Місто Лева".

      Донька Юлія Сущенко повідомила Укрінформу, що отримала новий малюнок від батька. Це весняний пейзаж українського міста Львів, виконаний аквареллю на папері А4.

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      Картина "Місто Лева" Романа Сущенка 

      Від Сущенка родина отримала й листа, де вказано, що він застудився через високу вологість, спричинену тим, що в камері колонії протікала стеля, на стінах з'явилася пліснява.

      За словами політв'язня, дах колонії протікає, адже зараз у Кіровській області відлига, почав танути сніг. Наразі Сущенка перевели в трохи більшу за розміром та теплішу камеру. 

      Політв'язень додав, що останнім часом його рідко виводять на телефонні дзвінки. Зокрема він просив адміністрацію колонії зателефонувати близьким в день річниці смерті його батька, однак, українцю відмовили. 

      Що відомо про Романа Сущенка? Український журналіст, політв'язень. 30 вересня 2016 року його затримали та арештували у Москві. 
      Росія звинуватила журналіста у шпигунстві на користь України. Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.

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      Теги: Новини України Новини культури Новини Росії Мистецтво Роман Сущенко Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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