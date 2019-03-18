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      Сущенко нарисовал Львов в российском СИЗО: впечатляющее фото

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      Сущенко нарисовал Львов в российском СИЗО
      Сущенко нарисовал Львов в российском СИЗО / Фото из открытых источников

      Незаконно арестованный в России украинец Роман Сущенко передал из российского СИЗО новую картину "Город Льва".

      Дочь  Сущенко Юлия сообщила Укринформу, что получила новый рисунок от отца. Это весенний пейзаж украинского Львова, выполненный акварелью на бумаге А4.

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      Картина "Город Льва" Романа Сущенко

      От Сущенко семья получила письмо, где указано, что он простудился из-за высокой влажности, вызванной тем, что в камере колонии протекал потолок, на стенах появилась плесень.

      По словам политзаключенного, крыша колонии протекает, ведь сейчас в Кировской области оттепель, начал таять снег. Сейчас Сущенко перевели в чуть большую по размеру и более теплую камеру.

      Политзаключенный добавил, что в последнее время его редко выводят на телефонные звонки. В частности, он просил администрацию колонии позвонить близким в день годовщины смерти его отца, однако украинцу отказали.

      Что известно о Романе Сущенко?Украинский журналист, политзаключенный. 30 сентября 2016 года его задержали и арестовали в Москве. Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины. Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенном в Кировской области России.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости культуры Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ Роман Сущенко Исскусство
      Источник: 24 Канал
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