Роман Сущенко нарисовал в тюрьме картину для Епифания: фото

В День рождения Романа Сущенко журналисты, активисты, депутаты и представители духовенства собрались, чтобы символически отметить эту дату. Зато дочь украинского политзаключенного привезла подарок для предстоятеля ПЦУ Епифания – картину "Софиевский собор".

Встреча состоялась в помещении "Укринформа", рассказал корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Дочь Романа Сущенко Юлия рассказала, что ее отец рисует картины, используя для рисования подручные средства, к примеру, свекольный сок. Одну из таких картин она передала Епифанию. Похожие картины были развешены в зале, где проходила встреча.



Картину "Софиевский собой", которую нарисовал Роман Сущенко, подарили Епифанию

Митрополит Киевский Епифаний сказал, что Православная церковь Украины присоединяется к процессу освобождения украинский политзаключенных.

Мы образовали специальную Православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы. Руководить этой миссией будет симферопольский архиепископ Климент,

– ответил предстоятель ПЦУ.

Пришла и Ирина Геращенко, которая уже несколько лет занимается освобождением украинских политзаключенных. Она утверждает, что украинская власть делает все, чтобы осуществить обмен пленников Кремля на россиян, находящихся в Украине.

Всем присутствующим раздали листовки с видами Киева. На обратной стороне был написан адрес, по которому можно отправить открытку Роману Сущенко, дописав поздравления на русском языке.

За что осудили Романа Сущенко? Романа Сущенко задержали и арестовали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он приехал к больному двоюродному брату. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Российская сторона заявила, что Сущенко – "полковник" и "кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины". Следователи РФ уверяют, что он якобы работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. По версии ФСБ, Сущенко интересовали структурные подробности Россгвардии. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.