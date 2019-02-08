Роману Сущенко – 50: что надо знать об украинском политзаключенном

Украинскому журналисту Роману Сущенко исполняется 50. Это уже третий день рождения, который ему приходится встречать в российских казематах.

Кто такой Роман Сущенко и почему его осудили

Роман Сущенко родился 8 февраля 1969 года года в городе Черкассы. Окончил Киевское высшее танковое инженерное училище, а также Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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С 2002 года – журналист национального государственного агентства "Укринформ", а с 2010 года – корреспондент этого же издания во Франции.

Его задержали и арестовали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он приехал к больному двоюродному брату. О месте пребывания Сущенко стало известно только через 2 дня после задержания.



В РФ Сущенко обвинили в шпионаже в пользу Украины

Российская сторона заявила, что Сущенко – "полковник" и "кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины". Следователи РФ уверяют, что он якобы работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. По версии ФСБ, Сущенко интересовали структурные подробности Росгвардии.

Следователи также настояли, что Сущенко пытался узнать у бывших российских военных о возможности нового наступления пророссийских боевиков Донетчины на Мариуполь.

4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

В каких условиях держат Сущенко

Мужчина рассказал, что сначала его посадили в холодную камеру, приходилось спать в одежде. Только после обращения к консулу Сущенко добился, чтобы в помещении замеряли температуру. Оказалось, что там всего лишь 13 градусов, поэтому пленника перевели.

В январе дочери и жене Сущенко позволили поехать к Роману на три дня. Все это время они жили на территории колонии строгого режима в Кировской области. Журналист просил, чтобы родные привезли гречки и картофеля.

Если сравнить, как он выглядел до этих событий и как выглядит сейчас – такое впечатление, что постарел лет на 10,

– отметила дочь пленного Юлия.

Она также рассказала, что отец очень похудел, поседел и имеет проблемы с давлением. "Раньше, когда отцу приносили горячую воду, его сразу вели на прогулку. Поэтому он был вынужден укутывать эту воду в одежду, чтобы хоть немного сохранить температуру", – поделилась Юлия.

Как журналист поддерживает свой дух за решеткой

Семья получила от пленного почти 90 писем, да еще и с рисунками, в том числе Парижа и Киева. На них – Андреевский спуск и Владимирская горка, где Роман раньше гулял с дочкой и сыном.



Рисунок пленного журналиста для родных, Киев



Один из рисунков Романа Сущенко, Париж

За эти три года сын Максим ни разу не видел отца. Мальчика решили не брать на встречу с Романом, чтобы не угнетать тюрьмой. Для сына мужчина пишет отдельные письма и рисует для него автомобили.



Один из рисунков Сущенко для сына

Семья Сущенко верит, что он вернется домой раньше, чем обещают российские правоохранители, ведь он ни в чем невиновен и стал лишь разменной монетой в политической игре Кремля.

Как можно поддержать украинца

Подбодрить Романа открыткой может каждый. Заметьте: писать нужно только на русском, чтобы пропустила цензура.

Адрес для писем:

Сущенко Роман Владимирович

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обл.,

деревня Утробина, Кировская область,

Россия

613043