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Узника Кремля Сущенко посетит украинский консул

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Роман Сущенко
Роман Сущенко / Главред

Украинского политзаключенного Романа Сущенко в понедельник, 10 сентября, посетит Советник по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве Альберт Черниюк.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Сегодня во второй половине дня Романа Сущенко посещает украинский консул Альберт Черниюк. Я пойду в СИЗО к Роману Владимировичу во вторник,
– заявил изданию общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

Сущенко находится в СИЗО "Лефортово" в Москве. Альберт Черниюк выполняет функции советника по консульским вопросам в Посольстве Украины в Москве с лета этого года.

Ранее Сущенко прислал своей дочке рисунок из тюрьмы.

За что в России осудили Романа Сущенко?
Журналиста Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. Российская сторона заявила, что Сущенко – полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Московский городской суд 4 июня 2018 года приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Теги: Новости Украины Новости политики Роман Сущенко Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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