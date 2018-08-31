Политзаключенный Сущенко прислал новый рисунок из российской тюрьмы: фото

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко прислал рисунок из СИЗО "Лефортово". На рисунке изображен пейзаж "В роще".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на дочь политзаключенного Юлия Сущенко.

"Вместе с письмами получила сегодня новый рисунок от отца – пейзаж "В роще", выполненный на бумаге с помощью шариковой ручки и карандаша. Отец отметил, что он для него очень символичен, и добавил, что до заседания в Верховном суде РФ он уже ничего рисовать не будет", – рассказала дочь украинского журналиста.

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Всего за время пребывания в московском СИЗО от Сущенко поступило более 20 рисунков.

Дочь политзаключенного также отметила, его письма полны надежды и мужества.

"Учитывая то, что я видела отца еще в феврале, трудно эмоционально читать его мысли о том, что будет происходить после сентябрьского заседания в Верховном суде. А дальше по процедуре – этап неизвестно куда. Конечно, мы очень надеемся на какое-то политическое решение", – рассказала Юлия.



Рисунок Романа Сущенко

Напомним, 4 июня 2018 Московский городской суд приговорил Романа Сущенко по так называемому делу о шпионаже к 12 годам колонии строгого режима.