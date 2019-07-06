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      Я на своїй землі, а ви — окупанти, – Балух

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      Володимир Балух
      Володимир Балух / Фото з відкритих джерел

      Влодимир Балух – корінний кримчанин, громадський активіст, фермер. У 2014 році, після анексії Криму, відмовився від російського громадянства. Ще взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку у селі Серебрянка.

      Російський суд засудив його до 5 років ув'язнення за двома кримінальними справами – за бійку і зберігання боєприпасів.  У вироці суду йдеться про те, що Балух скоїв злочин у зв'язку з "неприязню до діючої системи".

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      На знак протесту Балух голодував понад 200 днів.

      Журналісти "Крим.Реалії" вирушили до окупованого Криму, щоб, попри переслідування, погрози та затримання російськими силовиками — розповісти життєву історію Володимира Балуха.

      Яким він був сином, чоловіком і батьком? Що про Балуха знають в його рідному кримському селі? І як його захищали московські адвокати?

      Унікальні кадри та інтерв'ю заручника в ексклюзивному розслідуванні "Крим Реалії" о 19:00 на 24 каналі

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      Теги: Новини України Володимир Балух Новини Криму Анексія Криму Заручники Українці в полоні РФ
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