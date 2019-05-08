К украинскому политзаключенному Балуху не пустили консула: его состояние ухудшилось

Адвокат Ольга Динзе посетила украинского политзаключенного Владимира Балуха в исправительной колонии РФ в Тверской области.

Ольга Динзе сообщила, что украинец продолжает находиться в штрафном изоляторе, куда его уже трижды после этапирования отправляли по надуманным причинам, пишет Крымская правозащитная группа у себя на Facebook-странице.

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Владимир Балух теперь должен выйти из СИЗО 19 мая. По словам адвокатки, украинский политзаключенный по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья заметно ухудшилось.

В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек,

– добавила Динзе.

Более того, представителя украинского консульства в РФ не пустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Причиной отказа в колонии назвали то, что Балух является гражданином России. Однако никакой информации, которая бы это подтверждала, там не предоставили.

Что известно про Владимира Балуха? Украинский политзаключенный, которого ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года в его доме в Крыму. Жесткие репрессии он претерпел из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Мужчина также отказался от паспорта РФ.



Оккупационные власти заявили, что якобы нашли на чердаке у Балуха патроны и взрывчатку. Однако по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.



16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом каждый раз увеличивали этот срок.



В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась 205 дней.