13:11
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      К украинскому политзаключенному Балуху не пустили консула: его состояние ухудшилось

      25 Читати новину українською
      К украинскому политзаключенному Балуху не пустили консула: его состояние ухудшилось
      К украинскому политзаключенному Балуху не пустили консула: его состояние ухудшилось / crimeahrg.org

      Адвокат Ольга Динзе посетила украинского политзаключенного Владимира Балуха в исправительной колонии РФ в Тверской области.

      Ольга Динзе сообщила, что украинец продолжает находиться в штрафном изоляторе, куда его уже трижды после этапирования отправляли по надуманным причинам, пишет Крымская правозащитная группа у себя на Facebook-странице.

      Читайте также: Россияне в Москве протестовали из-за арестов украинцев: фото

      Владимир Балух теперь должен выйти из СИЗО 19 мая. По словам адвокатки, украинский политзаключенный по-прежнему ест только хлеб и пьет воду. Его состояние здоровья заметно ухудшилось.

      В глаза сразу бросаются сильные отеки ног, что, скорее всего, свидетельствует о болезни почек,
      – добавила Динзе.

      Более того, представителя украинского консульства в РФ не пустили к политзаключенному Владимиру Балуху. Причиной отказа в колонии назвали то, что Балух является гражданином России. Однако никакой информации, которая бы это подтверждала, там не предоставили.

      Что известно про Владимира Балуха? Украинский политзаключенный, которого ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года в его доме в Крыму. Жесткие репрессии он претерпел из-за украинского флага и таблички "улица Героев Небесной сотни" на своем дворе. Мужчина также отказался от паспорта РФ.

      Оккупационные власти заявили, что якобы нашли на чердаке у Балуха патроны и взрывчатку. Однако по словам мужчины, боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию.

      16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении, а потом каждый раз увеличивали этот срок.

      В марте 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась 205 дней.

       

      blog_ava
      Нужен ли украинцам праздник 9 мая? Ваше мнение
      сегодня
      6118
      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Балух Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма Заложники Украина – Россия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сегодня , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 553
      Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      сегодня , 08:40 Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      Антон Голобородько 362
      День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      сегодня , 08:15 День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      Андрій Шляхтін 14399
      Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      7 мая , 22:30 Про Авакова, команду Зеленского и возвращение в Украину: вторая часть интервью с Коломойским
      1186
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 мая , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1661
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Тимошенко ждет поздравления с Днем рождения
       27 ноября 2012 , 08:11 6
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Ракицкий провел первую тренировку в Зените (ФОТО)
       31 января , 22:02
      Лунин получит в Реале нового конкурента – еще один украинский голкипер едет в Мадрид
       1 февраля , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук