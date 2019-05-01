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      Россияне в Москве протестовали из-за арестов украинцев: фото

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      В Москве протестовали из-за ареста украинцев
      В Москве протестовали из-за ареста украинцев / Фото из социальных сетей

      В Москве состоялись одиночные пикеты в поддержку украинцев, которых незаконно заключила власти Российской Федерации.

      Российская активистка Вера Лаврешина на своей странице в Facebook сообщила, что акцию устроила российская инициативы "Стратегия-30".

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      Участники акции требовали освободить украинских моряков, которых РФ захватила в Азовском море в 2018 году, крымских татар, осужденных Олега Сенцова, Владимира Балуха и других политзаключенных.

      протести у москві
      Протест в Москве

      Активисты пришли с плакатами с призывами на русском и английском языках. На одном было сказано – "Оставлять детей сиротами при живых родителях – большой грех. Верните в семьи незаконно осужденных отцов".

      протест у москві
      Призывы освободить украинцев на английском языке

      протест у москві
      Плакаты об украинских политзаключенных

      протест у москві Протест россиян в Москве

      Один из протестующих держал плакат с текстом: "Защищайте политзаключенных пока они живы".

      протест у москві

      Активистка требует освободить Владимира Балуха

      Также активисты протестовали относительно аннексии Россией Крыма. На одном из плакатов было сказано – "Крым вернется в Украину".

      Сколько политических заключенных удерживает Россия?По подсчетам Вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках в тюрьмах Российской Федерации. Жертвами преследований со стороны российской власти становятся как оппозиционные политики и общественные активисты, так и представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Протесты Владимир Балух Олег Сенцов СІЗО Заложники Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Москва
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