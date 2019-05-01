Росіяни у Москві протестували через арешти українців: фото

У Москві відбулися одиничні пікети на підтримку українців, яких незаконно ув'язнила влада Російської Федерації.

Російська активістка Віра Лаврєшина на своїй сторінці у Facebook повідомила, що акцію влаштувала російська ініціативи "Стратегія-30".

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Учасники акції вимагали звільнити українських моряків, яких РФ захопила в Азовському морі у 2018 році, кримських татар, засуджених Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших політв'язнів.



Протест у Москві

Активісти прийшли з плакатами зі закликами російською та англійською мовами. На одному було вказано – "Залишати дітей сиротами при живих батьках – великий гріх. Поверніть в сім'ї незаконно засуджених татів".



Заклики звільнити українців англійською мовою



Плакати про українських політв'язнів



Протест росіян у Москві

Один з учасників протесту тримав плакат з текстом: "Захищайте політв'язнів поки вони живі".



Активістка вимагає звільнити Володимира Балуха

Також активісти протестували щодо анексії Росією Криму. На одному з плакатів було вказано – "Крим повернеться в Україну".

Скільки політичних в'язнів утримує Росія?За підрахунками Вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках в тюрмах Російської Федерації. Жертвами переслідувань з боку російської влади стають як опозиційні політики та громадські активісти, так і представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.