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      Росіяни у Москві протестували через арешти українців: фото

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      У Москві протестували через арешт українців
      У Москві протестували через арешт українців / Фото з соціальних мереж

      У Москві відбулися одиничні пікети на підтримку українців, яких незаконно ув'язнила влада Російської Федерації.

      Російська активістка Віра Лаврєшина на своїй сторінці у Facebook повідомила, що акцію влаштувала російська ініціативи "Стратегія-30".

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      Учасники акції вимагали звільнити українських моряків, яких РФ захопила в Азовському морі у 2018 році, кримських татар, засуджених Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших політв'язнів.

      протести у москві
      Протест у Москві

      Активісти прийшли з плакатами зі закликами російською та англійською мовами. На одному було вказано – "Залишати дітей сиротами при живих батьках – великий гріх. Поверніть в сім'ї незаконно засуджених татів". 

      протест у москві
      Заклики звільнити українців англійською мовою

      протест у москві
      Плакати про українських політв'язнів

      протест у москві
      Протест росіян у Москві

      Один з учасників протесту тримав плакат з текстом: "Захищайте політв'язнів поки вони живі".

      протест у москві
      Активістка вимагає звільнити Володимира Балуха

      Також активісти протестували щодо анексії Росією Криму. На одному з плакатів було вказано – "Крим повернеться в Україну". 

      Скільки політичних в'язнів утримує Росія?За підрахунками Вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках в тюрмах Російської Федерації. Жертвами переслідувань з боку російської влади стають як опозиційні політики та громадські активісти, так і представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Москва Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Заручники СІЗО Олег Сенцов Володимир Балух Протести
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