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      Має проблеми з серцем та внутрішніми органами: нові подробиці про стан Сенцова

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

      Голодування серйозно вплинуло на стан здоров’я українського політв’язня та режисера Олега Сенцова – він має певні проблеми з серцем. Але попри це, бранець Кремля продовжує займатися творчістю, зокрема пише оповідання та п’єси.

      Як розповів друг Олега Сенцова актор Євген Черников, політв’язень планує видати ще одну збірку оповідань, пише ТСН.

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      З Олегом Сенцовим я веду переписку щотижневу. Наразі Олег почувається досить нормально. Він набрав вагу, ту, яка була в нього до початку голодування – тобто це майже 93 кілограми. На кінець голодування він важив десь 67-68 кілограмів. Наразі він каже, що задовільно почувається, але я знаю, що він останнім часом має проблеми з серцем та внутрішніми органами,
      – розповів він.

      За його словами, попри це, він ніколи не чув від Олега, аби той скаржився. Навіть навпаки – політв’язень намагається заспокоїти друзів і рідних. Крім того, бранець Кремля не припиняє вірити, що повернеться до України та продовжить працювати на повну вже на волі.

      "Олег Сенцов не дуже хоче, щоб його сприймали винятково як політв’язня та ставилися до його творчості більш серйозно, тобто спираючись на цінність його творів, ніж на цінність його вчинків", – додав Черников.

      Олег Сенцов розпочав голодування 14 травня 2018 року. Його вимогою було звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Припинив український режисер голодувати 6 жовтня 2018 року. Загалом голодний протест протривав 145 днів.

      Затримали Олега Сенцова 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Колаборанти переконують, що той готував теракт, коли Росія окуповувала півострів. Пізніше режисера звинуватили ще у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі, де він зараз і перебуває. 

      що ще відомо про стан здоров'я олега сенцова:
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      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія
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