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      У Москві вивісили 3-метровий банер з українським політв'язнем: фото

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      У Москві вивісили 3-метровий банер з українським політв'язнем
      У Москві вивісили 3-метровий банер з українським політв'язнем / novayagazeta.ru

      У Москві поблизу Казанського вокзалу вивісили 3-метровий банер із зображенням українського політв'язня Олега Сенцова.

      Громадський активіст сказав, що вивішує цей банер, аби нагадати, що в Росії є політв'язні, пише "Новая газета".

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      Активіст наголосив, що першочергово вони хочуть нагадати людям про Олега Сенцова й необхідність обміну ув'язненими.

      "Новая газета" — російська газета, добре відома у своїй країні критикою та гучними розслідуваннями російських політичних і соціальних подій. Шестеро журналістів видання, зокрема Юрій Щекочихін, Ганна Політковська та Анастасія Бабурова, були вбиті з 2001 року через їхню професійну діяльність.

      Одиничні пікети на підтримку Сецнова під адміністрацією президента РФ Володимира Путіна проводять упродовж близько 200 днів.

      банер олег сенцов москва росія
      У Москві вивісили банер з Олегом Сенцовим//Фото: "Новая газета"

      До слова, російський суд у Ростові-на-Дону виніс остаточний вирок щодо українського політв'язня Павла Гриба, якого звинуватили у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової. Хлопця засудили до шести років позбавлення волі.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією.

      Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

      У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

      14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. У жовтні 2018 бранцю Кремля довелося припинити голодування: свій вчинок він пояснив тим, що російська влада погрожувала застосувати насильницьке годування щодо нього.

      Дивіться відео про українського політв'язня Олега Сенцова:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ Заручники Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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