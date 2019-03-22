У Москві вивісили 3-метровий банер з українським політв'язнем: фото

У Москві поблизу Казанського вокзалу вивісили 3-метровий банер із зображенням українського політв'язня Олега Сенцова.

Громадський активіст сказав, що вивішує цей банер, аби нагадати, що в Росії є політв'язні, пише "Новая газета".

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Активіст наголосив, що першочергово вони хочуть нагадати людям про Олега Сенцова й необхідність обміну ув'язненими.

"Новая газета" — російська газета, добре відома у своїй країні критикою та гучними розслідуваннями російських політичних і соціальних подій. Шестеро журналістів видання, зокрема Юрій Щекочихін, Ганна Політковська та Анастасія Бабурова, були вбиті з 2001 року через їхню професійну діяльність.

Одиничні пікети на підтримку Сецнова під адміністрацією президента РФ Володимира Путіна проводять упродовж близько 200 днів.



У Москві вивісили банер з Олегом Сенцовим//Фото: "Новая газета"

До слова, російський суд у Ростові-на-Дону виніс остаточний вирок щодо українського політв'язня Павла Гриба, якого звинуватили у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової. Хлопця засудили до шести років позбавлення волі.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією.



Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.



14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. У жовтні 2018 бранцю Кремля довелося припинити голодування: свій вчинок він пояснив тим, що російська влада погрожувала застосувати насильницьке годування щодо нього.

Дивіться відео про українського політв'язня Олега Сенцова: