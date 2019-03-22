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      В Москве вывесили 3-метровый баннер с украинским политзаключенным: фото

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      В Москве вывесили 3-метровый баннер с украинским политзаключенным
      В Москве вывесили 3-метровый баннер с украинским политзаключенным / novayagazeta.ru

      В Москве возле Казанского вокзала вывесили 3-метровый баннер с изображением украинского политзаключенного Олега Сенцова.

      Общественный активист сказал, что вывешивает этот баннер, чтобы напомнить, что в России есть политзаключенные, пишет "Новая газета".

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      Активист подчеркнул, что в первую очередь они хотят напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенными.

      "Новая газета" — российская газета, хорошо известная в своей стране критикой и громкими расследованиями российских политических и социальных событий. Шестеро журналистов издания, в частности, Юрий Щекочихин, Анна Политковская и Анастасия Бабурова были убиты с 2001 года за их профессиональную деятельность.

      Одиночные пикеты в поддержку Сецнова под администрацией президента РФ Владимира Путина проводят в течение около 200 дней.

      банер олег сенцов москва росія
      В Москве вывесили баннер с Олегом Сенцовим//Фото: "Новая газета"

      К слову, российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательный приговор в отношении украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвинили в "склонении к теракту" россиянки Татьяны Ершовой. Парня приговорили к шести годам лишения свободы.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией.

      Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

      В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

      14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. В октябре 2018 пленнику Кремля пришлось прекратить голодовку: свой поступок он объяснил тем, что российская власть угрожала применить насильственное кормление к нему.

      Смотрите видео про украинского политзаключенного Олега Сенцова:

       

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      Теги: Новости Украины Заложники Украинцы в плену РФ Новости России Украина – Россия Новости политики Владимир Путин Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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