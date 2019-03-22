Українського політв'язня Павла Гриба засудили у Росії до 6 років в'язниці

Російський суд у Ростові-на-Дону виніс вирок щодо українського політв'язня Павла Гриба, якого звинуватили у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової. Хлопця засудили до шести років позбавлення волі.

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