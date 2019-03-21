Останнє слово бранця Кремля Павла Гриба на судових дебатах: ФСБ – бандити і вбивці

Український політв'язень Павло Гриб виступив зі своїм останнім словом у Ростові-на-Дону на судових дебатах. Його обвинувачують у "схилянні до теракту" росіянки Тетяни Єршової. Та Гриб відкидає звинувачення, а натомість вбивцями і бандитами називає співробітників російської ФСБ.

"Уперше мені випадає така нагода – сказати своє слово. Останнє слово. І я б хотів нарешті розказати все, як було насправді", – сказав Гриб. Про це розповіло "Громадське". Відбулося це у четвер, 21 березня.

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Павло Гриб не визнав обвинувачень, які висунула ФСБ (Федеральна служба безпеки) Росії. Бо "вони – бандити та вбивці".

Усім українським патріотам, яких незаконно та насильницьки утримує Росія, Павло побажав з гідністю пройти полон – "по правді й совісті".

А завершив свій виступ словами "Слава Україні!" та "Слава українській нації!"

Рішення у справі суд повинен оголосити 22 березня об 11 годині.

Хто такий Павло Гриб? Це український політв'язень, якого росіяни захопили в Білорусі у серпні 2017 року. Це трапилося у місті Гомель, куди Павло Гриб приїхав на зустріч з Єршовою, яку вважав своєю подругою. Та насправді це була спецоперація силовиків РФ, Павла викрали й перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.

Нагадаємо, дебати розпочалися зранку 21 березня. Павло Гриб виступав у суді українською мовою і називав свою справу не інакше як "політичною", а також скаржився, що почуває себе погано, але йому не надають допомоги. Тим часом російські прокурори вимагають визнати Гриба винним і присудити йому 6 років ув'язнення.