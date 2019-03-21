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      Последнее слово пленника Кремля Павла Гриба на судебных дебатах: ФСБ – бандиты и убийцы

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      Павел Гриб – украинский политзаключенный Кремля
      Павел Гриб – украинский политзаключенный Кремля / hromadske.ua

      Украинский политзаключенный Павел Гриб выступил со своим последним словом в Ростове-на-Дону на судебных дебатах. Его обвиняют в "склонении к теракту" россиянки Татьяны Ершовой. Но Гриб отвергает обвинения, а между тем убийцами и бандитами называет сотрудников российской ФСБ.

      "Впервые мне выпадает такая возможность – сказать свое слово. Последнее слово. И я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", – сказал Гриб. Об этом рассказало "Громадское". Произошло это в четверг, 21 марта.

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      Павел Гриб не признал обвинения, которые выдвинула ФСБ (Федеральная служба безопасности) России. Потому что "они – бандиты и убийцы".

      Всем украинским патриотам, которых незаконно и насильственно удерживает Россия, Павел пожелал с достоинством пройти плен – "по правде и совести".

      А завершил свое выступление словами "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!"

      Решение по делу суд должен объявить 22 марта в 11 часов.

      Кто такой Павел Гриб? Это украинский политзаключенный, которого россияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Это случилось в городе Гомель, куда Павел Гриб приехал на встречу с Ершовой, которую считал своей подругой. На самом же деле это была спецоперация силовиков РФ, Павла похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      Напомним, дебаты начались утром 21 марта. Павел Гриб выступал в суде на украинском языке и называл свое дело не иначе как "политическим", а также жаловался, что чувствует себя плохо, но ему не оказывают помощь. Тем временем российские прокуроры требуют признать Гриба виновным и присудить ему 6 лет заключения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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